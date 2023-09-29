Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан застеріг офіційний Київ від "амбітних планів" вступити до Євросоюзу впродовж двох років. Про це Орбан заявив, виступаючи на державному радіо, передає Associated Press.

Угорський прем'єр сумнівається, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться найближчим часом. І зазначив, що за прийом нової країни до блоку мають одноголосно висловитися всі 27 членів ЄС. В Угорщині це рішення має ухвалити парламент країни.

Коли я в залі засідань, я не відчуваю непереборного бажання, щоб угорський парламент проголосував за вступ України до Євросоюзу протягом двох років. Тому я б був обережний щодо таких амбітних планів.

Віктор Орбан заявив, що Євросоюзу "доведеться відповісти на дуже довгі та важкі питання, поки ми не дійдемо до того моменту, коли зможемо вирішити, чи взагалі варто розпочинати переговори".

Коли восени у Брюсселі ми обговорюватимемо майбутнє України, нам не вдасться уникнути питання про те, чи можемо ми всерйоз думати про членство такої країни. Чи можна розпочинати переговори з країною, яка перебуває у стані територіальної війни? Ми не знаємо розміру території цієї країни, оскільки вона досі перебуває в стані війни, і ми не знаємо, яке її населення, оскільки воно біжить... Прийняти країну, не знаючи її параметрів, було б безпрецедентно.

28 серпня голова Європейської ради Шарль Мішель закликав ЄС готуватись до розширення об'єднання. За його словами, ЄС має бути готовим до прийому нових країн-членів до складу об'єднання до 2030 року.

Наразі офіційними кандидатами на вступ до Євросоюзу є сім країн: Албанія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна та Чорногорія.

Раніше за всіх заявку на вступ до ЄС подала Туреччина у 2005 році. Чорногорія перебуває у статусі кандидата з 2010 року.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше цього тижня заявив, що уряд країни "не підтримуватиме Україну з жодного міжнародного питання", доки не буде відновлено мовні права угорської меншини на Закарпатті

Угорщина - одна з небагатьох країн Євросоюзу, яка не приєдналася до поставок зброї Україні. Уряд Орбана також активно блокує санкції ЄС проти росії.

Нагадаємо, навесні Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою" державою.