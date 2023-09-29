Троє із п'яти віцепрезидентів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЕФА) не підтримали допуск російських юнацьких збірних до змагань цього сезону. Про це повідомляє Sky News.

Це питання розглядали на виконкомі організації, у голосуванні взяли участь 20 членів виконкому.

За даними каналу, проти повернення росіян виступали англієць Девід Гілл, представниця Уельсу Лаура Макаллістер та поляк Збігнєв Бонек.

Двоє інших віцепрезидентів UEFA - швед Карл-Ерік Нільссон та італієць Габріель Гравіна - висловилися за допуск росіян-юніорів до міжнародних змагань.

26 вересня виконком UEFA допустив до міжнародних змагань цього сезону російські юнацькі збірні. Свої матчі жіночі та чоловічі команди з рф проводитимуть без прапора, гімну країни, а також не в росії.

Українська асоціація футболу (УАФ) назвала рішення УЄФА "безпідставним та толерантним до російської агресивної політики" та вимагає заборонити участь усіх російських команд. І закликала інші країни приєднатися до бойкоту.

В УАФ переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із рф до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде російська федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику.

З рішенням UEFA не погодився Польський футбольний союз, який заявив, що поляки не змагатимуться з росіянами. Швеція відмовила росіянкам у допуску на молодіжний Євро-2024, який пройде з 5 по 18 травня.

Після початку збройного вторгнення рф в Україну наприкінці лютого 2022 року Міжнародна федерація футболу (FIFA) та UEFA усунули російську збірну та клуби від усіх міжнародних змагань.

У вересні UEFA не допустив збірну рф до жеребкування на відбірковий турнір на чемпіонат Європи 2024 року.