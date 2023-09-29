Китай забере всіх панд з американських зоопарків [ Редагувати ]
Китай забере з американських зоопарків усіх своїх панд через напружені відносини зі США. Про це повідомляє "Російська служба Бі-Бі-Сі".
Згідно з договором про оренду, у грудні до Китаю повернуться три панди з зоопарку у Вашингтоні (Мей Сян, Тянь Тянь і їхнє дитинча Сяо Ці Цзі).
В Америці панди залишилися ще в Атланті та Сан-Дієго, але й у них вже є зворотні квитки. Із зоопарку Мемфіса Китай відкликав двох панд зі скандалом на початку цього року.
Самець Ле Ле помер - стало погано з серцем, а його подруга Я злегка полиняла, і китайці запідозрили погане ставлення. Ветеринари обох країн підтвердили, що з Я все гаразд, але осад залишився.
Китай має монополія на великих панд (Ailuropoda melanoleuca) - пухнастих ведмежат не продають, а здають в оренду різним країнам. Найчастіше за сотні тисяч доларів на рік.
Сьогодні Китай відмовляється продовжувати договори оренди з американськими зоопарками. Експерти вбачають у цьому черговий епізод "панда-дипломатії".
Панди гостювали у США з часів нормалізації відносин у 1972 році. Китай традиційно відправляв ведмедів до зоопарків дружніх країн як заохочення чи подяку.
СРСР отримав першу панду Пінь-Пінь у 1957 році - за визнання комуністичного Китаю. Bloomberg повідомляє, що в Білому домі планують порушити питання про панди найближчим часом.
Нагадаємо, що великі панди - єдиний вид сімейства ведмежих, що харчуються виключно рослинною їжею.
Раніше "Подробиці" писали про те, чому панди мають характерне чорно-біле забарвлення.
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