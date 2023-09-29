Китай забере з американських зоопарків усіх своїх панд через напружені відносини зі США. Про це повідомляє "Російська служба Бі-Бі-Сі".



Згідно з договором про оренду, у грудні до Китаю повернуться три панди з зоопарку у Вашингтоні (Мей Сян, Тянь Тянь і їхнє дитинча Сяо Ці Цзі).

В Америці панди залишилися ще в Атланті та Сан-Дієго, але й у них вже є зворотні квитки. Із зоопарку Мемфіса Китай відкликав двох панд зі скандалом на початку цього року.

Самець Ле Ле помер - стало погано з серцем, а його подруга Я злегка полиняла, і китайці запідозрили погане ставлення. Ветеринари обох країн підтвердили, що з Я все гаразд, але осад залишився.

Китай має монополія на великих панд (Ailuropoda melanoleuca) - пухнастих ведмежат не продають, а здають в оренду різним країнам. Найчастіше за сотні тисяч доларів на рік.

Сьогодні Китай відмовляється продовжувати договори оренди з американськими зоопарками. Експерти вбачають у цьому черговий епізод "панда-дипломатії".



Панди гостювали у США з часів нормалізації відносин у 1972 році. Китай традиційно відправляв ведмедів до зоопарків дружніх країн як заохочення чи подяку.

СРСР отримав першу панду Пінь-Пінь у 1957 році - за визнання комуністичного Китаю. Bloomberg повідомляє, що в Білому домі планують порушити питання про панди найближчим часом.

Нагадаємо, що великі панди - єдиний вид сімейства ведмежих, що харчуються виключно рослинною їжею.

Раніше "Подробиці" писали про те, чому панди мають характерне чорно-біле забарвлення.