Фото: У Словаччині зібрали гроші на машину Bozena-5 для розмінування України

Громадяни Словаччини зібрали кошти на придбання машини для розмінування Bozena-5. Її передадуть Україні.

"Кошти на придбання машини для розмінування Bozena-5 для України збирали зусиллями Посольства України в Словацькій Республіці, словацького об’єднання Mier Ukrajine та організації Darček pre Putina", - повідомили у МЗС України.

Виробник машин для розмінування The Way Industries виготовить Bozena-5 та відправить в Україну до кінця 2023 року.