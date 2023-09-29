У Словаччині зібрали гроші на машину для розмінування для України [ Редагувати ]
Громадяни Словаччини зібрали кошти на придбання машини для розмінування Bozena-5. Її передадуть Україні.
"Кошти на придбання машини для розмінування Bozena-5 для України збирали зусиллями Посольства України в Словацькій Республіці, словацького об’єднання Mier Ukrajine та організації Darček pre Putina", - повідомили у МЗС України.
Виробник машин для розмінування The Way Industries виготовить Bozena-5 та відправить в Україну до кінця 2023 року.
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