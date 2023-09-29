Субсидії українцям цього року перепризначать автоматично - Шмигаль [ Редагувати ]
Кабмін ухвалив автоматичне перепризначення субсидій для українців на цей рік. Однак, ті, хто отримував виплат мають подати заяву самостійно.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.
Шмигаль заявив, що Кабмін запланував збільшити бюджет, що йтиме на виплати субсидій.
"Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично", - додав прем'єр.
Водночас, глава уряду заявив, що ті, хто до цього року не отримував виплат по субсидії, мають подати заявку на її отримання. Зробити це, за його словами, можна двома шляхами, зокрема:
подати заявку онлайн через Дію,
подати заявку онлайн через сайт Пенсійного фонду.
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