Столтенберг закликав підтримати оборонну промисловість України [ Редагувати ]
Зброя для України, є шляхом до миру. Українцям потрібні засоби для ведення війни, оскільки без промисловості немає й оборони.
Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на першому засіданні Міжнародного форуму оборонної промисловості в Києві.
Як відзначив Столтенберг, мужність не здатна зупинити безпілотники, а героїзм не здатний перехопити ракети.
"Україні потрібні засоби, високої якості, у великій кількості і швидко", - заявив генеральний секретар НАТО.
Зокрема Столтенберг високо оцінив винахідливість української оборонної промисловості. За його словами вона впроваджує інновації "від безпілотників до розмінувань" з блискавичною швидкістю. Він додав, що чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів.
"Тому, хоча це може звучати як парадокс, зброя для України - це шлях до миру", - зауважив Єнс Столтенберг.
Як пише пресслужба Альянсу, на форуму були присутні великі оборонні компанії з усього НАТО. Зокрема в ньому взяли участь представники більш ніж 20 країн.
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