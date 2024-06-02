Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди в Україні на 3 червня [ Редагувати ]
У понеділок, 3 червня, в Україні очікується хмарність. Водночас опади можливі тільки у кількох регіонах. Небо над Україною буде вкрито хмарами, однак час від часу сонце буде пробиватись крізь них. Синоптики прогнозують короткочасні дощі.
Вночі у більшості північних, центральних, Харківській областях, вдень в Карпатському регіоні місцями можливі короткочасні дощі та грози. Водночас на решті територій без опадів.
Вітер очікується південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі буде +13...+18 градусів, на заході країни +10...+15 градусів, а вдень +27...+32 градусів, у західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів +23...+28 градусів.
У Київській області очікується хмарність з проясненнями️. Вночі місцями, короткочасний дощ, гроза ️, вдень без опадів.
Вітер очікується південно-західний️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі буде +13...+18 градусів, вдень +23...28 градусів. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +16...+18 градусів, а вдень +25...+27 градусів.
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