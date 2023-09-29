Україна планує виготовляти власні засоби ППО - Єрмак [ Редагувати ]
Україна має намір організувати виробництво власних систем протиповітряної оборони. Для цього до нашої країни приїдуть відповідні спеціалісти.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами.
"Є дуже фундаментальне рішення, яке почнемо реалізовувати дуже скоро. Незабаром до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО", - розповів керівник ОП.
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