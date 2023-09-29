Яке майбутнє чекає на росіян у великому спорті: думка хокейного репортера Міллера

Спортсменів з росії та Білорусі не допустили до участі в Азійських іграх-2023, які стартують 23 вересня. Та чи буде такою ж жорсткою і категоричною реакцією Олімпійського комітету на участь спортсменів країн-агресорів на Літніх Олімпійських іграх у Парижі в наступному році?