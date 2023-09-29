Російським спортсменам дозволили змагатись на Паралімпійських іграх [ Редагувати ]
Спортсменам з терористичної російської федерації дозволили брати участь у Паралімпійських іграх-2024, які відбудуться в Парижі.
Про це повідомляє пресслужба Параолімпійських ігор.
Рішення було ухвалено депутатами Генасамблеї Міжнародного комітету в Бахрейні.
Проти повного призупинення членства російського НПК проголосували 74 члени. Ще 65 висловились "за" й 13 утримались.
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