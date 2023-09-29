В Україні масштабна повітряна тривога через російський Міг-31К [ Редагувати ]
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача Міг-31К в Росії. Цей винищувач здатний переносити ракету "Кинджал".
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Наразі повітряна тривога оголошена в усіх областях України.
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