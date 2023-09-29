Усик та Ф'юрі остаточно узгодили бій: названо терміни [ Редагувати ]
Українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Про це повідомляється в Instagram-акаунті Ф'юрі та Усика і ESPN.
Британський та український боксери оприлюднили фото, які свідчать, що вони підписали контракт на проведення бою. Він пройде у Саудівській Аравії.
Водночас, джерела ESPN повідомили, що бій може відбутися 23 грудня або в січні.
При цьому у Ф'юрі на 28 жовтня заплановано бій з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Він також відбудеться у Саудівській Аравії.
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