Українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Про це повідомляється в Instagram-акаунті Ф'юрі та Усика і ESPN.

Британський та український боксери оприлюднили фото, які свідчать, що вони підписали контракт на проведення бою. Він пройде у Саудівській Аравії.

Водночас, джерела ESPN повідомили, що бій може відбутися 23 грудня або в січні.

При цьому у Ф'юрі на 28 жовтня заплановано бій з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Він також відбудеться у Саудівській Аравії.