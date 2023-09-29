В Україні створили Державну службу справ дітей, яка відповідатиме за реалізацію державної політики у сферах захисту прав дітей, надання соціальної підтримки сім'ям з дітьми, розвитку форм сімейного виховання та усиновлення.

Про це повідомили у Кабінеті Міністрів України, який прийняв відповідне рішення.

Сьогодні в Україні більше 7,5 млн дітей, які всі страждають від впливу російської агресії. Також понад 65 тис. дітей в Україні є сиротами чи позбавлені батьківського піклування. Незалежно від того, де виховуються діти - в рідній, чи прийомній родині, усі вони потребують соціальної підтримки, - кажуть в уряді.

За словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, уряд створив орган, який "буде забезпечувати права кожної дитини". Це включає в себе здійснення права дитини на життя в родині та ефективну роботу установ і органів, що відповідають за догляд за дітьми.

Україна - не для інтернатів, як справедливо відзначив наш Президент. Тому, ми посилюємо координацію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, служб у справах дітей, з тим, щоб кожна дитина змогла відчути батьківську любов, - заявила Оксана Жолнович.

Ключові завдання служби:

координація надання соціальної підтримки та соціальних послуг сім’ям з дітьми (в тому числі тим, над якими встановлено опіку чи піклування), прийомним сім’ям, сім’ям патронатних вихователів, дитячим будинкам сімейного типу, усиновлювачам.

моніторинг за дотриманням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, фізичними особами законодавства щодо захисту прав дітей. Фахівці понад 1400 територіальних громад в Україні зможуть отримувати методичну допомогу щодо налагодження дієвої системи захисту дітей в громаді.

безпосередня взаємодія з дипломатичними установами України за кордоном, щоб забезпечити дотримання прав дітей–громадян України та їх повернення на Батьківщину.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив автоматичне перепризначення субсидій для українців на цей рік. Однак, ті, хто отримував виплати, мають подати заяву самостійно.