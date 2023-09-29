Уряд пропонує включити в бюджет на 2024 рік видатки на суму 42 мільярди гривень на ініціативи сприяння економічній активності, підтримку підприємств та створення нових робочих місць. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

У бюджеті на 2024 рік ми пропонуємо суттєво розширити програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць. Сумарно направимо на ці цілі 42 млрд грн, - заявив премʼєр.

Серед програм підтримки розвитку бізнесу в Україні передбачено продовження пільгового кредитування за програмою "5-7-9". Крім того, наступного року за ініціативою єРобота планується виділити понад 12 тисяч мікрогрантів і ще 1300 грантів для підтримки ветеранського бізнесу.

Прем'єр-міністр Шмигаль підкреслив, що уряд планує підтримувати аграріїв, машинобудівників, а також створення та розширення переробних підприємств у наступному році. Загалом буде виділено 3 мільярди гривень на підтримку великих інвестиційних проєктів в Україні.

Також варто відзначити, що уряд продовжує спільно з партнерами працювати над страхуванням ризиків війни. Цього тижня Світовий банк вперше застрахував від воєнних ризиків приватного інвестора в Україні.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив автоматичне перепризначення субсидій для українців на цей рік. Однак, ті, хто отримував виплати, мають подати заяву самостійно.