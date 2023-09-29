Уряд виділить 42 млрд на підтримку бізнесу - Шмигаль [ Редагувати ]
Уряд пропонує включити в бюджет на 2024 рік видатки на суму 42 мільярди гривень на ініціативи сприяння економічній активності, підтримку підприємств та створення нових робочих місць. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
У бюджеті на 2024 рік ми пропонуємо суттєво розширити програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць. Сумарно направимо на ці цілі 42 млрд грн, - заявив премʼєр.
Серед програм підтримки розвитку бізнесу в Україні передбачено продовження пільгового кредитування за програмою "5-7-9". Крім того, наступного року за ініціативою єРобота планується виділити понад 12 тисяч мікрогрантів і ще 1300 грантів для підтримки ветеранського бізнесу.
Прем'єр-міністр Шмигаль підкреслив, що уряд планує підтримувати аграріїв, машинобудівників, а також створення та розширення переробних підприємств у наступному році. Загалом буде виділено 3 мільярди гривень на підтримку великих інвестиційних проєктів в Україні.
Також варто відзначити, що уряд продовжує спільно з партнерами працювати над страхуванням ризиків війни. Цього тижня Світовий банк вперше застрахував від воєнних ризиків приватного інвестора в Україні.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив автоматичне перепризначення субсидій для українців на цей рік. Однак, ті, хто отримував виплати, мають подати заяву самостійно.
по темі
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела санкції щодо компанії Parimatch терміном на 50 років через зв'язки з Росією
Учасники заходу говорили про відновлення деокупованих територій. Які проблеми та виклики чекають на тих, хто працюватиме у звільнених містах та селах, і що там потрібно буде зробити в першу чергу?
На Львівщині в одній з ОТГ підняли податки на приватну власність майже у 100 разів. Тепер до прикладу, за корівник доведеться заплатити 60 тисяч. Чим пояснюють таке різке збільшення оподаткування?
Видатки на оборону, закордонні інвестиції, підтримка малого та середнього бізнесу й усіх постраждалих під час війни. Теми, які обговорювали на Регіональному економічному форумі. Про результати форуму - детальніше в сюжеті.
Уряд не збирається розглядати питання щодо змін тарифів на тепло та гарячу воду напередодні осінньо-зимового періоду