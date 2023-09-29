При умові продовження реформ на поточному темпі, Україна може реалістично розглядати можливість вступу до Євросоюзу в 2030 році.

Таку думку висловила Катаріна Матернова, голова представництва Євросоюзу в Україні, у своєму інтерв'ю "Європейській правді". Вона підкреслила, що в Україні час йде зовсім інакше, і вона старанно пояснює це всім у Брюсселі.

Те, що в інших місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи днів. Тому 2030 рік - реалістичний термін. Він можливий якщо дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ, - підкреслила вона.

Водночас, Матернова відзначила, що для досягнення цієї мети необхідні також інші реформи. Вона зазначила: "Терміни будуть залежати від інституційних і політичних змін, які повинні статися у Євросоюзі. ЄС має бути готовим до розширення, але без змін у системі прийняття рішень і голосування кількість членів ЄС не може нескінченно зростати".

Очільниця представництва Євросоюзу також підкреслила, що геополітичні фактори мають важливе значення для України і визначають її напрямок.

Нагадаємо, уряд пропонує включити в бюджет на 2024 рік видатки на суму 42 мільярди гривень на ініціативи сприяння економічній активності, підтримку підприємств та створення нових робочих місць.