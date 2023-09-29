Україна перемістила частину виробництва своїх ракет за кордон, щоб уникнути можливих нападів з боку російських окупантів.

Про це повідомив Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, в інтерв'ю "Українському радіо".

Він розповів про ракетний обстріл з боку російських сил проти одного з українських заводів, і вказав, що підприємство було переміщено за кордон України.

Цей удар уже стався давно і тому, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об'єктів ще з часів Радянського Союзу, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб зробити їх неможливими. Це не впливає глобально на ракетну програму, - заявив він.

Данілов підкреслив, що росія не ризикуватиме вдаряти по тій частині виробництва, яка знаходиться за межами України.

Частину виробництва винесено за межі нашої країни, де рф точно не отримає його. Адже росія тільки з нами може вести боротьбу, а якщо йдеться про країни НАТО, то в них тут усе слабенько, - констатував він.

Нагадаємо, при умові продовження реформ на поточному темпі, Україна може реалістично розглядати можливість вступу до Євросоюзу в 2030 році.

Таку думку висловила Катаріна Матернова, голова представництва Євросоюзу в Україні.