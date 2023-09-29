Україна поступилась Угорщині, аби розблокувати допомогу від ЄС [ Редагувати ]
У п'ятницю Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про призупинення статусу міжнародного спонсора конфлікту для угорського OTP Bank, чого вимагав Будапешт. Про це йдеться у повідомленні НАЗК.
Міжнародний статус спонсора війни був призупинений для OTP Bank, а також для п'яти грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у незаконному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.
Таке рішення ухвалене за результатом переговорів між представниками Агентства та представниками компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з російською федерацією, - зазначили у НАЗК, не уточнюючи подробиць.
Нагадаємо, при умові продовження реформ на поточному темпі, Україна може реалістично розглядати можливість вступу до Євросоюзу в 2030 році.
Таку думку висловила Катаріна Матернова, голова представництва Євросоюзу в Україні.
по темі
Свою думку висловила Катаріна Матернова, голова представництва Євросоюзу в Україні
Угорський прем'єр сумнівається, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться найближчим часом. І зазначив, що за прийом нової країни до блоку мають одноголосно висловитися всі 27 членів ЄС. В Угорщині це рішення має ухвалити парламент країни
Європейська Комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які виїхали до Євросоюзу через російську агресію, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року
З 1 січня 2024 року в Україні пропонується ввести нову схему посадових окладів. Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов розповів, чого чекати від цих змін
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна досягла великих успіхів на шляху до вступу в Євросоюз