У п'ятницю Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про призупинення статусу міжнародного спонсора конфлікту для угорського OTP Bank, чого вимагав Будапешт. Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

Міжнародний статус спонсора війни був призупинений для OTP Bank, а також для п'яти грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у незаконному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.

Таке рішення ухвалене за результатом переговорів між представниками Агентства та представниками компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з російською федерацією, - зазначили у НАЗК, не уточнюючи подробиць.

Нагадаємо, при умові продовження реформ на поточному темпі, Україна може реалістично розглядати можливість вступу до Євросоюзу в 2030 році.

Таку думку висловила Катаріна Матернова, голова представництва Євросоюзу в Україні.