Український режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв оголосив, що зробив пропозицію своїй коханій Мар’яні Боцвінюк, і отримав позитивну відповідь.

Він поділився цією новиною у своїх соціальних мережах і опублікував романтичне фото, на якому його дівчина позує з обручкою.

Від Криму до Карпат. ТАК, - підписав він фото.

Друзі і фанати Ахтема Сеітаблаєва вітають його із важливою подією.

Інтервʼю з режисером, актором і військовослужбовцем Ахтемом Сеітаблаєвим можна подивитися на YouTube-каналі "Подробиць".