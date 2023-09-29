Ахтем Сеітаблаєв зробив пропозицію коханій [ Редагувати ]
Український режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв оголосив, що зробив пропозицію своїй коханій Мар’яні Боцвінюк, і отримав позитивну відповідь.
Він поділився цією новиною у своїх соціальних мережах і опублікував романтичне фото, на якому його дівчина позує з обручкою.
Від Криму до Карпат. ТАК, - підписав він фото.
Друзі і фанати Ахтема Сеітаблаєва вітають його із важливою подією.
Інтервʼю з режисером, актором і військовослужбовцем Ахтемом Сеітаблаєвим можна подивитися на YouTube-каналі "Подробиць".
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