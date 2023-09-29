На узбережжі Одещини була виявлена пляшка з запискою, яку залишила дитина з Криму. Про це йдеться у телеграм-каналі Дмитра Чекалкіна.

Сім'я, яка знайшла цю пляшку на пляжі, спочатку мала намір віднести її до смітника. Проте, коли вони побачили записку всередині, вони розкупорили пляшку і витягли з неї аркуш паперу формату А4.

На цьому аркуші виднілися великі друковані літери, які містили послання до українців.

Сподіваємось, цей лист попаде в руки українців. Наша сімʼя дуже чекає на звільнення від росіян. Крим -це Україна. Ми вас дуже чекаємо. Я, моя сестричка Маша, мама і папа, - йдеться у записці.

Нагадаємо, у мережі з'явилося фото українського полоненого у російському суді. Над захисником України, який брав участь у боях за "Азовсталь", рашисти влаштували публічне судилище.