У суді Сербії було винесено рішення про визначення позбавлення волі на рік колишньому керівнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову у справі про відмивання грошей. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Суд першої інстанції сьогодні, 29 вересня, виголосив свій вирок. За словами адвоката Андрія Наумова Мілана Петровича, сторона захисту має намір оскаржити це рішення.

Ми вважаємо, що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії, - заявив Петрович.

Також адвокат підкреслив, що в даний час очікується вирішення запиту України щодо екстрадиції Андрія Наумова в Апеляційному суді міста Ниш.

Нагадаємо, у п'ятницю Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про призупинення статусу міжнародного спонсора конфлікту для угорського OTP Bank, чого вимагав Будапешт.