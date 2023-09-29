У Верховну Раду України було внесено законопроект під номером 10092, який пропонує припинити прийом бакалаврів і магістрів на вечірню та заочну форми навчання.

Замість цього депутати пропонують, щоб у 2024 році університети акцентували увагу на дистанційній та дуальній формі навчання. Наразі цей документ розглядається Освітнім комітетом Верховної Ради.

Згідно з висловленням голови Комітету Верховної Ради України з освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, всі зміни будуть діяти лише для тих, хто тільки вступатиме в університет.

Ми пропонуємо більше не проводити набір на заочну та вечірню форми навчання, натомість розвивати дистанційну і дуальну форму здобуття освіти поряд з очною. Всі, хто вже навчаються за цими формами – будуть продовжувати до закінчення навчання, - заявив він.

Що ще може змінитися:

Якщо документ буде прийнято, то ДПА відмінять для всіх, окрім учнів 4-го класу. Здійснення іспитів буде частиною пілотного проєкту і буде проводитися тільки в тих школах, які погодяться взяти участь у цьому процесі.

У вищих навчальних закладах конкурс на вступ буде організовано на підставі результатів ЗНО-2021 або національного моніторингу знань 2022-2024 років. У деяких випадках передбачено також творчий конкурс. Для окремих спеціальностей буде проводитися фаховий вступний тест.

Предмети національного моніторингу знань включатимуть українську мову, математику, історію України, а також один обраний предмет (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література). З міркувань безпеки пропонується проводити тести в електронному форматі.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні відзначають День вчителя. Привітання у картинках, віршах і прозі можна побачити тут.