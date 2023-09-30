Ворог влучив у обʼєкт інфраструктури на Вінниччині [ Редагувати ]
У Вінницькій області є влучання в обʼєкт інфраструктури.
Про це повідомив глава Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов у своїх повідомленнях у соціальних мережах.
Працюємо, - йдеться у повідомленні Вінницької ОВА.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників, а на Вінниччині пролунали вибухи.
Нагадаємо, Україна має намір організувати виробництво власних систем протиповітряної оборони. Для цього до нашої країни приїдуть відповідні спеціалісти.
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