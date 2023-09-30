Болгарія заборонила ввозити соняшник з України до кінця листопада. Про це повідомили у Міністерстві сільського господарства і землеробства Болгарії.

Відомо, що Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, провів віртуальну зустріч з колегою з Болгарії, Кирилом Ватєвим.

Під час цієї зустрічі Ватєв повідомив про укладений Меморандум між урядом Болгарії та Ініціативним комітетом фермерів. Він передбачає, що імпорт соняшника з України буде заборонено до кінця листопада.

Після цього періоду планується введення режиму ліцензування для експорту соняшника, пшениці, кукурудзи та ріпаку, відповідно до попередньо узгодженого плану між Україною та Європейською Комісією.

Нагадаємо, у суді Сербії було винесено рішення про визначення позбавлення волі на рік колишньому керівнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову у справі про відмивання грошей.