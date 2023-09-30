Болгарія заборонила імпорт українського соняшника [ Редагувати ]
Болгарія заборонила ввозити соняшник з України до кінця листопада. Про це повідомили у Міністерстві сільського господарства і землеробства Болгарії.
Відомо, що Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, провів віртуальну зустріч з колегою з Болгарії, Кирилом Ватєвим.
Під час цієї зустрічі Ватєв повідомив про укладений Меморандум між урядом Болгарії та Ініціативним комітетом фермерів. Він передбачає, що імпорт соняшника з України буде заборонено до кінця листопада.
Після цього періоду планується введення режиму ліцензування для експорту соняшника, пшениці, кукурудзи та ріпаку, відповідно до попередньо узгодженого плану між Україною та Європейською Комісією.
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