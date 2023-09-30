За останню добу відбулося 44 бойові зіткнення, під час яких ворог вдарив 6 разів ракетами та 56 разів авіацією, а також здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Ці атаки були спрямовані як проти позицій наших військ, так і проти цивільних об'єктів нашої держави. Про це повідомили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворожі війська залишаються присутніми в прикордонних районах і активно здійснюють диверсійну діяльність, спрямовану на запобігання передислокуванню наших військ на критичні напрямки. Також, вони посилюють системи мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог не проводив активних наступальних операцій.

На Бахмутському напрямку противник не зміг відновити свої позиції в районі Кліщіївки в Луганській області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив більше 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар’їнки, Новомихайлівки та південно-західніше Авдіївки в Донецькій області.

На Запорізькому напрямку ворожі війська намагалися відновити свої позиції в районах Роботиного та Вербового в Запорізькій області, проте це їм не вдалося.

Сили оборони України продовжують проводити наступальні операції на Мелітопольському напрямку, а також на Бахмутському напрямку, завдаючи ворогові великих втрат в живій силі та техніці та виснажуючи його по всій лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші війська продовжують боротьбу проти артилерійської загрози, а також наносять удари по складах забезпечення та тилам противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони здійснила 11 ударів в районах концентрації ворожих сил і техніки, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали удари по 3 районах зосередження ворожих сил і техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах, 13 артилерійських засобах, а також по складах боєприпасів і станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, у Вінницькій області є влучання в обʼєкт інфраструктури.