Нічна атака рф: що вдалось збити над Одещиною [ Редагувати ]
Під час нічної атаки, яку російські окупанти здійснили по Одеській області, було збито кілька іранських дронів-камікадзе.
За інформацією, опублікованою на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України в Facebook, були нейтралізовані два БПЛА типу Shahed військово-морськими підрозділами ЗСУ.
На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-морських сил ЗС України було збито два дрони-камікадзе Shahed-136. Військово-морські сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від підступного ворога! - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Вінницькій області є влучання в обʼєкт інфраструктури.
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