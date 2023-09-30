Під час нічної атаки, яку російські окупанти здійснили по Одеській області, було збито кілька іранських дронів-камікадзе.

За інформацією, опублікованою на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України в Facebook, були нейтралізовані два БПЛА типу Shahed військово-морськими підрозділами ЗСУ.

На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-морських сил ЗС України було збито два дрони-камікадзе Shahed-136. Військово-морські сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від підступного ворога! - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Вінницькій області є влучання в обʼєкт інфраструктури.