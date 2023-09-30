росіяни вдарили по Краматорську: які наслідки атаки [ Редагувати ]
У ніч на суботу, 30 вересня, ворог атакував Краматорськ, що розташоване в Донецькій області. Щонайменше одна особа була поранена.
Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
Вночі росіяни вдарили по Краматорську ракетами. Одну людину поранено, - йдеться у повідомленні.
Російські війська здійснили атаку на місто двома ракетами. Внаслідок "прильоту" пошкоджено автостоянку з 20 авто та гуртожиток. В Мерії наголосили, що ліквідація наслідків обстрілу триває.
Нагадаємо, у Вінницькій області є влучання в обʼєкт інфраструктури.
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