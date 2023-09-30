Військам морського флоту та Головному управлінню розвідки вдалося забезпечити повернення на територію, яку контролює Україна, двох десантників. Вони переховувалися на окупованій території однієї з областей України з початку великої війни.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

"Декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовця десантно-штурмових військ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території, де брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися, завдяки місцевим мешканцям.

Було прийнято рішення провести спеціальну операцію по порятунку та евакуації військовослужбовців, підготовку та проведення якої доручили спецпідрозділу ВМС "Ангели". У стислі терміни був підготовлений план евакуації, до реалізації якого також залучили командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, підрозділи якого забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи.

Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які більш ніж півтора роки перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.