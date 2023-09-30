Росіяни вночі обстріляли ракетами Краматорськ [ Редагувати ]
Сьогодні, в ніч на 30 вересня, російські терористи завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілів є поранений.
Про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.
Внаслідок обстрілів були пошкоджені автостоянка з 20-а автомобілями й гуртожиток. Також відомо про одного пораненого.
Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.
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