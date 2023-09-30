Президент України Володимир Зеленський заявив про створення Альянсу оборонних індустрій та заснування спеціального Оборонного фонду. Про це глава держави оголосив у своєму виступі на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві.

Сьогодні на цьому форумі ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права... Ми розробили відповідну базову декларацію як основу Альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір дати реальний захист від агресій у цих ризикованих умовах сучасності...

За словами Зеленського, на старті, "цю декларацію вже підписали 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу".

Я радий оголосити саме в такому форматі: Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну. І третє: в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів.

Зеленський заявив, що Фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів.

Глава держави також оголосив про створення першого у світі флот морських дронів.

Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися. Ми почали виробництво гармат і снарядів натовських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це - 155-й калібр.

У рамках форуму оборонних індустрій президент Зеленський провів зустріч із представниками оборонних компаній США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини, Швеції та Чехії, які прибули до Києва.