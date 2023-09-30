На війні з російськими окупантами загинув фотограф Володимир Миронюк. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Герой-фотограф Володимир Миронюк загинув на передових позиціях під Курдюмівкою з фотоапаратом у руках, з кадрами останнього, найризикованішого репортажу... На шляхах війни тисячі людей знали його за позивним "Джон", в фейсбуці - WM Blood. Йому тепер навіки 59 років.

Володимир Миронюк - українець, громадянин США, в Америці багато років працював водієм-далекобійником. В Україну він приїхав надовго, коли почався Майдан.

Він не був професійним журналістом. Він не був професійним фотографом. Він не був професійним солдатом. Але його вражаючі фотографії бачили багато людей, і щоб робити таке там, де він був на фронті, треба мати серце та витривалість воїна.

В Америці "Джон" любив фотографував красоти природи, а в Україні він відчув поклик фотографувати героїв, пригадує Бутусов.

Він любив сміливців, які ризикують собою заради високих цілей, він радів, що може знімати у моменти найбільших випробувань справжні обличчя справжніх героїв. Він потрапляв на фронт без всяких дозволів, тому що любив воїнів, відчував їх, і легко здобував довіру. Коли було треба він брав до рук зброю або сідав за кермо. Не раз безпосередньо брав участь у бойових діях як доброволець, за ним не треба було доглядати та охороняти. Він вів себе на фронті як звичайний боєць, і таким чином мав можливості знімати там, де максимальний ризик.

Останній репортаж Володимир Миронюк зробив кілька днів тому на позиції української піхоти, де ворог атакував та багато годин вів ураганний обстріл. Три дні його тіло не могли забрати через щільний обстріл.

В архіві Володимира Миронюка є унікальні кадри дуже багатьох українських героїв, чудові портрети, за якими багато історій.

Друзі "Джона" просять допомогти знайти такий заклад у Києві, який допоможе організувати фотовиставку Володимира Миронюка з його фронтовими фото.

Володимир Миронюк