Від початку повномасштабного вторгнення волонтерський штаб зібрав для українських захисників понад 70 мільйонів гривень.

Найбільший волонтерський штаб Волині за три місяці зібрав 10 млн грн. Аби реалізувати свій задум, волонтери вигадували розіграші, ярмарки, концерти, фотосесії. І тепер купують дрони та оптику для українських солдатів на передову.

Айтівець Олександр Плясун отримує від волонтерів відзнаку за допомогу українським воїнам.

Сувенір з гільзою підготували для спонсорів, які задонатили від 10 тисяч гривень.

Олександр Плясун, донатер:

Буде стояти в офісі, буде нагадувати, що ми співпрацюємо з "Ангаром", і буде всім нагадувати, що потрібно донатити.

Мету зібрати 10 мільйонів гривень для бійців волонтери реалізували за три місяці, хоча розраховували встигнути за два.

Ольга Валянік, керівниця волонтерського штабу:

Найбільший донат був понад 1 млн грн від однієї людини. Ця людина вирішила залишитися анонімним донатором. Найменший донат - це 4 коп.

Роман Невестенко-Домбровський влаштував кілька зборів та лотерей у соцмережах. Це допомогло накопичити понад 200 тисяч.

Роман Невестенко-Домбровський, донатер:

Різні виходять суми: одна була 80 тисяч гривень, друга була менше - ми розігрували українську косметику - 45 тисяч, останній збір - там була "солянка" - 65 тисяч. Сьогодні забрали свою гільзу.

Завдяки збору "Пора міняти долари" військові отримають те, що вони просили для ефективної боротьби з росіянами. Загалом волонтери зможуть закрити понад шість десятків запитів з фронту.

Ольга Валянік, керівниця волонтерського штабу:

За ці кошти вдалося купити уже близько 20 дронів, буде понад 17 автівок, тактична медицина - понад 1000 турнікетів. Ці всі речі йдуть на різні військові частини, різні напрямки, але в зону бойових дій.

Від початку повномасштабного вторгнення волонтерський штаб зібрав для українських захисників понад 70 мільйонів гривень. Невдовзі планують оголосити новий збір, адже військові постійно потребують техніки та коліс.