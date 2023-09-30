На околицях Бахмута точаться запеклі бої, за минулу добу Сили оборони України знищили біля міста дві сотні окупантів і майже дивізіон ворожих гармат. Про це в ефірі національного телемарафону ""Єдині новини" розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ситуація дуже динамічна, проте контрольована. 16 разів за минулу добу противник намагався атакувати наші позиції., проте безуспішно - наші захисники відбили усі його спроби. 587 обстрілів ворог здійснив по позиціях українських оборонців зі зброї різного типу. Один авіаудар і один ракетний удар він завдав по наших позиціях.

Нам вдалося ліквідувати майже дві сотні окупантів, а саме 194, та знищити ряд ворожої артилерійської техніки. Зокрема таких систем як Д-20 - вдалося знищити 1- гармат, та Д-30 - ще дві гармати. Окрім цього вдалося нанести вогневе ураження по одній "Мсті-Б" і знищити один танк. Також наші захисники знищили 7 автомобілей противника, три склади з боєприпасами та три FPV-дрони".

Наразі там тривають важкі бої, ворог має проблеми з використанням траси Бахмут-Горлівка через те, що по ній наносяться артилерійські удари та удари FPV-дронами. Це ускладнює йому використання цієї артерії, і він намагається використовувати інші логістичні маршрути, зокрема які ведуть із тимчасово окупованої території. Наразі там наші військові зараз закріпляються, аби максимально посилити позиції та вихідні рубежі.

На півночі від Бахмута ворог використовує тактику динамічного захисту, а саме він переходить у контрнаступальні дії, аби не дати нам розвинути свій наступ. Зараз там тривають жорсткі динамічні бої. Ворог огризається, аби на дати нам відбити цю територію", - розповів Ілля Євлаш.