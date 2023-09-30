На півночі від Бахмута ворог переходить у контрнаступ - Ілля Євлаш (відео) [ Редагувати ]
На околицях Бахмута точаться запеклі бої, за минулу добу Сили оборони України знищили біля міста дві сотні окупантів і майже дивізіон ворожих гармат. Про це в ефірі національного телемарафону ""Єдині новини" розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
"Ситуація дуже динамічна, проте контрольована. 16 разів за минулу добу противник намагався атакувати наші позиції., проте безуспішно - наші захисники відбили усі його спроби. 587 обстрілів ворог здійснив по позиціях українських оборонців зі зброї різного типу. Один авіаудар і один ракетний удар він завдав по наших позиціях.
Нам вдалося ліквідувати майже дві сотні окупантів, а саме 194, та знищити ряд ворожої артилерійської техніки. Зокрема таких систем як Д-20 - вдалося знищити 1- гармат, та Д-30 - ще дві гармати. Окрім цього вдалося нанести вогневе ураження по одній "Мсті-Б" і знищити один танк. Також наші захисники знищили 7 автомобілей противника, три склади з боєприпасами та три FPV-дрони".
Наразі там тривають важкі бої, ворог має проблеми з використанням траси Бахмут-Горлівка через те, що по ній наносяться артилерійські удари та удари FPV-дронами. Це ускладнює йому використання цієї артерії, і він намагається використовувати інші логістичні маршрути, зокрема які ведуть із тимчасово окупованої території. Наразі там наші військові зараз закріпляються, аби максимально посилити позиції та вихідні рубежі.
На півночі від Бахмута ворог використовує тактику динамічного захисту, а саме він переходить у контрнаступальні дії, аби не дати нам розвинути свій наступ. Зараз там тривають жорсткі динамічні бої. Ворог огризається, аби на дати нам відбити цю територію", - розповів Ілля Євлаш.
по темі
Сили оборони України Кліщіївку та Андріївку на Бахмутському напрямку. Це дозволяє розширити плацдарм і можливість тиснути на Бахмут з півдня. Фактично можна говорити про прорив опорної лінії російських окупантів на південно-західному секторі від Бахмута
Звільнення Андріївки - це в першу чергу оголення флангів ворога поблизу населеного пункту Бахмут. Водночас ЗСУ просунулися і взяли під вогневий контроль все більшу територію. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш
Сили оборони України посилюють тиск на російські позиції південніше Бахмута, де українські сили поступово просуваються між Кліщіївкою та Андріївкою. Аби втримати контроль над позиціями та поповнити непоновні втрати, противник продовжує розгортати резерви
Загарбники атакують позиції Збройних сил з усього можливого озброєння. Про ситуацію на фронті - докладніше розкажуть мої колеги.
Під Бахмут почали повертатися найманці російської ПВК "Вагнер", які не підтримали заколот Пригожина та підписали контракти з міноборони рф. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлан оцінив кількість "вагнерівців" у півтисячі
ЗСУ звільнили два населені пункти поблизу самого Бахмута. Тепер там, як і по всій лінії фронту, піхотинці тримають і водночас доукріплюють відбиті у росіян зайняті позиції. Детальніше - в репортажі нашого воєнкора Руслана Смещука.