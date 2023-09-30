Ворог готується наступати на Лимано-Куп'янському напрямку і накопичують значні сили. Зокрема росіяни розгорнули там свою нову 25-ту армію. Про це в ефірі національного телемарафону ""Єдині новини" розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ворог уже розгорнув свою 25-ту армію, про яку так давно всі говорили, яку він там давно накопичував. Приблизно 12 тисяч осіб складає ця армія. Вона перекинута з центрального військового округу. Переважно це територія Поволжя, Сибіру та Уралу. Скомплектована вона десь за останні рік з того, що вони могли там зібрати, у тому числі це й мобілізовані, представники раніше розбитих підрозділів.

Ефективність їх залишає бажати кращого, оскільки навіть із перехоплень, які ми фіксуємо, противник визначає їх як слабо підготовлених. Мають вони і проблеми з укомплектуванням повним серед особового складу, також серед техніки. Не можемо говорити, що вони використовують тільки сучасні танки Т-90 "Прорив" або БМП-3. Поряд з тим у них фіксується використання і застарілих зразків озброєння і БМП-1.

564 обстріли було завдано там противником по наших позиціях. 16 авіаударів здійснив він. Зараз намагається атакувати здебільшого авіацією, аби зменшити кількість втрат. Також активно використовуються FPV-дрони - три удари вони здійснили за добу", - розповів Ілля Євлаш.