Доки ми працюємо - декілька разів переїжджаємо з точки на точку, надовго на одному місці не затримуємось.

Україна вже почала сама виробляти артилерійські системи та снаряди. Про це на Форумі оборонних індустрій заявив президент. Йдеться про калібр 155 мм. Озброєння власного виробництва вже постачають на фронт.

Мій колега Руслан Смєщук побував під Авдіївкою. І на власні побачив як там працюють артилеристи. І як їм вдається навіть за наявності старих артустановок радянського зразка, їх модернізувати й стримувати ворога?

Це фронт на Авдіївському напрямку.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Були спроби з їхньої сторони, потім ми відбивали, а зараз все стабілізувалось. Тут позиції грубо кажучи з 2014 року, вірніше з 24 лютого 2022 року вони тут просунулись менше ніж на три кілометри. Але водночас поклали тут море людей, техніки. А пройшли менш ніж три кілометри.

Сьогодні ми працюємо з розрахунком "ГРАДу", старої, але ще дуже і дуже актуальної зброї сучасної війни. Але цей "ГРАД2 - це вже не радянський "ГРАД". Досвід та реалії сучасної війни навчили оборонців застосовувати цю установку залпового вогню в новому режимі.

Руслан Смєщук, кореспондент:

"ГРАД" - це та зброя, яка розрахована на масований залп, постріл цілим пакетом ракет. Але в сучасних умовах українські реактивники навчилися використовувати отакі поодинокі пуски або пуски подвійних ракет - і все ж таки влучати в ціль.

Все завдяки постійній роботі з аеророзвідкою, системами зв`язку та корегуванням в режимі реального часу та перш за все досвіду цих чоловіків.

Позивний "Сивий", військовослужбовець ЗСУ:

Але коли є ціль, на яку потрібно витратити пакет, ми також працювали повними пакетами по ворогу. Але зазвичай це короткі серії до 5 снарядів. І чому до 5? Коли є понад 5 пострілів у ворога, то більше шансів засікти наше місцезнаходження.

Доки ми працюємо - декілька разів переїжджаємо з точки на точку, надовго на одному місці не затримуємось.

Завдяки сучасному зв'язку, розрахунок завжди в режимі онлайн отримує максимум необхідної інформації.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Зараз розрахунок відстрілявся і змінює позицію. Тому що в небі працює російська аеророзвідка, і стояти довго на одному місці не можна, бо може прилетіти, і прилітає. Власне отак і відбувається робота розрахунку "ГРАДу", вони постійно змінюють точки, стріляють і знову змінюють точку.

І далі знову чергування на одній із таких замаскованих позицій очікування. Хлопці періодично дивляться та слухають небо.

Позивний "Скорпіон", військовослужбовець ЗСУ:

Зараз в них багато доволі "птахів" з'явилося. Нам РЕБ додали, то їх менше стало.

Досвідчений і харизматичний артилерист із позивним "Сивий" розповідає наскільки змінилося використання цієї старої, але все ще грізної зброї.

Позивний "Сивий", військовослужбовець ЗСУ:

Я, скажемо, виходець зі школи радянської артилерії. І військове училище закінчив в Ленінграді з артилерії. Я був командиром такої батареї в 1985-1986 році. То щоб навести розрахунок, а ми так не стріляли, ми батарею наводили, то треба було 35 хвилин! Це перед тобою повно книжок, прибор керування вогнем, бусолі, прив'язка. 35 хвилин - це на відмінно! А 50 хвилин - це на 3! А зараз три хвилини, і ми все.

А невдовзі розрахунок знову на вогневій.