У мережі поширюється фото ворожого винищувача Су-35, який у ніч на 29 вересня російська ППО збила під окупованим Токмаком.

Раніше про те, що російська ППО знищила власний літак на тимчасово окупованій території Запорізької області повідомляла низка джерел з обох сторін. Судячи з інформації на ворожих ресурсах, пілот винищувача загинув.

Су-35 - російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, глибока модернізація Су-27. Станом на серпень 2021 року було збудовано 124 таких машини. Вартість однієї одиниці - 2 млрд рублів.

Винищувач Су-35С

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 30 вересня окупанти втратили в Україні 315 літаків і 316 гелікоптерів.