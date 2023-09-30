У Словаччині сьогодні дострокові парламентські вибори. Найбільшу підтримку там наразі мають партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами, та прозахідна ліберальна партія "Прогресивна Словаччина".

Та партія, яка отримає найбільше голосів, обиратиме прем'єра. А з ним фактично й майбутнє країни на кілька років. Тож, яким воно може бути? І чи залишиться Словаччина другом України? Наталія Косінова аналізувала.

Геть від москви чи якомога далі від Європи? Уперед чи назад? Від парламентських виборів у Словаччині залежить не лише найближче майбутнє цієї європейської країни, а й відносини між Братиславою і Києвом. Досі Україна могла розраховувати на підтримку Словаччини. Президентка країни Зузанна Чапутова неодноразово зустрічалася із Володимиром Зеленським та завжди демонструвала прозахідну позицію. Україна мала підтримку і словом - в Генасамблеї ООН чи на засіданнях ОБСЄ - і ділом - отримуючи зброю.

Зузанна Чапутова, президентка Словаччини:

Ми постачаємо в Україну оборонну систему С-300 й засоби розмінування, а найближчими днями надамо гаубиці.

Однак президент не монарх і вирішує далеко не все. Адже є іще уряд, і зараз очолити його може проросійський корупціонер Роберт Фіцо. Який рукостискається з путіним та обіцяє після перемоги на виборах не дати Україні жодної кулі.

Ми країна, яка за мир. Тому не відправимо в Україну жодного снаряда, і ми будемо наполягати на тому, щоб Європейський Союз використав всю свою вагу та підтримав мирні переговори якомога швидше.

Опоненти відкрито звинувачують Фіцо у співпраці з росією. Кажуть, через його партію кремль намагається впливати на вибори у Словаччині. Однак політик лише віджартовується перед журналістами.

Роберт Фіцо, лідер партії "Курс - соціальна демократія":

Мені подзвонив президент росії й запитав, чи хочемо ми 30 або 40 відсотків на виборах. Я сказав, що не треба допомагати, ми тут самі будемо маніпулювати, але все ж кілька мільйонів були б корисні.

Роберт Фіцо вже був прем'єром Словаччини й за плечима в нього кілька корупційних скандалів через які мусив піти у відставку, але тепер знову може очолити уряд. Його лівоцентристська партія "Курс - соціальна демократія" наразі лідирує в опитуваннях - у неї 20 відсотків. Це проросійський електорат, який вірить в так званих "українських фашистів" і всіляко підтримує росію. Пропаганда кремля у Словаччині досить потужна - лише 40 відсотків словаків вважають росію агресоркою, а 69 - проти надання Україні військової допомоги. Роберта Фіцо часто порівнюють із Віктором Орбаном - одіозним прем'єром Угорщини. І недаремно, риторика цих політиків дуже схожа.

Григорій Месезніков, політолог:

Віктору Орбану вдалося принаймні ускладнити ухвалення санкцій проти росії. Навіть зараз він вимагає деяких винятків із персональних санкцій, деяких людей звідти виключити. Роберт Фіцо буде робити те саме.

Найкращий сценарій для України та й для Словаччини - перемога Міхала Сімечка. Він - цілковита протилежність Фіцо. Молодий, проєвропейський, прогресивний, якщо електорат Фіцо - люди з поганою освітою та пенсіонери, то Сімечка підтримує молодь. Його проєвропейська центристсько-ліберальна партія "Прогресивна Словаччина" на другій позиції та має 17%. Міхал Сімечка - віцепрезидент Європарламенту. У разі перемоги обіцяє і надалі підтримувати Україну у війні з росією.

Міхал Сімечка, лідер партії "Прогресивна Словаччина":

Ці вибори - це насправді вибір між поверненням у минуле, яке нам пропонує пан Фіцо, шляхом до міжнародної ізоляції та, можливо, зсувом нашої зовнішньої політики на Схід або ж вибір для розвитку демократичної Словаччини всередині країни та водночас активної частини Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

На третьому місці із 13 відсотками центристська політсила "Голос" на чолі з Петером Пеллегріні. Вона раніше відкололася від партії Роберта Фіцо. Сам Пеллегріні також вже встиг побувати в прем'єрському кріслі й нині - принаймні на словах - дистанціюється від проросійської позиції своїх колишніх однопартійців. Він не проти допомоги українцям. Втім, водночас зазначає, що словацький народ потребує вдвічі більше такої допомоги. Хай там як жодна з політсил, кажуть експерти, не зможе набрати достатньо голосів, аби сформувати уряд самотужки. Відтак навіть після перемоги на виборах, їм доведеться шукати союзників для створення коаліції.