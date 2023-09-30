Україна готова відкликати позов до СОТ проти Польщі за умови отримання гарантій відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому. Київ та Варшава мають домовлятися, щоб враховувати інтереси фермерів обох країни. Водночас змістовна раціональна розмова навряд чи можлива до проведення виборів у Польщі.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

"Очевидно, що консенсусу можна досягти, тому що є системи аграрні України та Польщі, взаємодія яких розвивається набагато глибше, ніж собі уявляють чиновники і політики. Тому все те, що ми чуємо в публічному просторі, це діалог політиків, державних діячів...

Очевидно, що ми вважаємо дії польского уряду протекціоністськими по відношенню до польских фермерів. Польський уряд вважає, що це навпаки, рішення, які вони застосували, обмежуючи українську продукцію, є надзвичайно ефективним. Ми тут абсолютно незгодні.

Але очевидно, що більш-менш раціональна розмова почнеться після проведення виборів. І я думаю наші аргументи, наші пропозиції, будуть все-таки взяті за основу для того, щоб знайти вихід з цієї ситуації. Тому що очевидно, що заборони, запроваджені польскою стороною, заводять нас у глухий кут потенційного торгового взаємного обмеження, яке буде шкідливим для польских фермерів більше, ніж для українських.

Ситуація в цілому є непростою. Треба розуміти, що будь-яке втручання в товарообіг воно створює великі проблеми не лише для виробників зерна, а й для транспортних компаній для всієї логістики, для комерції, для споживачів цього зерна. Тому очевидно, що заборону не строюють ніякого позитиву для польської системи сільського господарства.

Нам потрібна дуже спокійна розмова на цю чутливу тему. В умовах передвиборної кампанії шансів на спокійну розмову немає, але це не означає, що ми не повинні артикулювати своїх інтересів, які в даному випадку полягають у тому, що нам потрібний вільний імпорт з Польщі та вільний експорт до Польщі", - заявив Тарас Качка.