На Львівщині за рік подали заявки 34 ветерани, 16 із них отримали погодження.

Ветерани та їхні сім'ї можуть скористатися державним грантом для створення або розвитку бізнесу. Така спеціальна програма в Україні діє вже близько року. На Львівщині за цей час подали заяви 34 учасники бойових дій. Один із них - ветеран АТО Богдан Бавдис. Про свій досвід отримання допомоги він розповів Вікторії Балицькій.

Ветеран АТО Богдан Бавдис воював на Донеччині у 2014 та 2015 роках. Був сапером.

Богдан Бавдис, ветеран:

703 інженерно-саперна бригада, я був командиром бойової машини розмінування, екіпаж - 3 особи, під шахтою "Бутівка" під Донецьким аеропортом нас перший раз підбили.

Чотири роки тому ветеран скористався пільгами та взяв у довгострокову оренду ділянку лісу, де започаткував разом із родичами відпочинково-рекреаційний бізнес.

Це в нас така альтанка для гостей, хто приходить, вони собі тут сідають, відпочивають. Це ми так зробили кринички.

Втім, не на все вистачило коштів.

Богдан Бавдис, ветеран російсько-української війни:

Нам був дуже потрібен автомобіль для нашого бізнесу, привести якісь дрова, матеріали підвозити. Весь час просив то у колег, то у знайомих.

Богдан дізнався про програму підтримки ветеранів і через застосунок "Дія" подав заявку на грант у розмірі 250 тисяч. За два тижні в обласному центрі зайнятості йому призначили співбесіду. А через місяць мікроавтобус вже був під воротами.

Саме для ветеранів розроблений окремий проєкт бізнес-підтримки, пояснюють у Львівському обласному центрі зайнятості. В рамках програми "Власна справа" учасники бойових дій та їхні сім'ї мають право отримати кошти на створення або розвиток бізнесу.

Оксана Іванчук, заступниця директора Львівського обласного центру зайнятості:

Учасник бойових дій може претендувати на мікрогрант в розмірі до 250 тисяч грн за умови створення 1 робочого місця. До 1 000 000 гривень за умови, що він 3 роки зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності й веде власне цю діяльність, і за умови створення 4 робочих місць.

А члени сімей ветеранів можуть отримати 500 тисяч гривень гранту.

Оксана Іванчук, заступниця директора Львівського обласного центру зайнятості:

За умови працевлаштування 2 осіб. І теж за умови дофінансування - при 500 тисяч і при 1 000 000 грн суми проєкту сума гранту повинна складати 70 відсотків, а власний внесок - 30 відсотків. Власний внесок - це можуть бути власні кошти або кредитні кошти.

Для отримання гранту потрібно подати заяву та бізнес-плани через портал "Дія". Після перевірки документів пройти співбесіду. При позитивному рішенні людина грошей на руки не отримує - банк оплачує її зазначені у бізнес-плані потреби.

Оксана Іванчук, заступниця директора Львівського обласного центру зайнятості:

Людина може за ці кошти придбати необхідне обладнання для ведення діяльності, можуть укласти договір на оренду нежитлового приміщення, закупити ліцензійні програмні продукти, купити сировину, матеріали, товари.

На Львівщині за рік подали заявки 34 ветерани, 16 із них отримали погодження. Програма діятиме до 19 листопада цього року, кажуть у центрі зайнятості й закликають не втратити цей шанс.