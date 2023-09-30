На Закарпатті стартував сезон збору винограду. Цей аграрний рік був непростим, кажуть виноградарі. Адже через мінливу погоду частина врожаю зіпсувалася. Але теплий вересень частково компенсує втрати - грона наситилися смаком та цукром.

Та чи буде смачним вино цьогорічного врожаю? І чи зможе воно підкорити європейські ринки? Євген Соломін дізнавався.

Марія зранку вийшла збирати цьогорічний врожай винограду. І хоч роса ноги мочить, руки вправно зрізають грона.

Марія Зизич, жителька села Концово:

Білий був такий великий, та упало все, почорніло. Немає що збирати дітям, онукам. Це хороший, а знаєте, є такий, що висушений. А цей файний сорт.

Заморозки у квітні, холодний травень, дощове літо та град принесли аграріям чимало біди. Частина врожаю загинула. Але теплий вересень додав винограду смаку та цукристості. А деякі сорти уже перетворюються на родзинки.

Томаш Кіш, виноградар:

Це не зіпсований виноград. Це із нього ізюм стає. Тут цукровість буде до 32%, а в ізюмі - до 35.

Це сорт "Соляріс". У сусідній Угорщині з нього роблять традиційні токайські вина. На Закарпатті його не багато, але пробують переробляти на крафтове вино.

Війна позначилась і на виноградарстві. На півдні є проблеми з доступом до виноградників та збором врожаю через обстріли та замінування. Закарпаття частково компенсує втрати галузі. Виноград уже їде в інші регіони країни на продаж та переробку.

Іван Павук, голова фермерського господарства:

Коли війна закінчиться, коли ми переможемо, тоді ми будемо займатися саме розвитком, а поки ми хочемо втримати на тому рівні, а після війни - вже нові сорти!

Закарпатська область за час війни продовжує приймати десятки тисяч українців. А виноградарство може стати елементом реабілітації у країні, що воює.

Маріанна Готра, керівниця Управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації:

Ми як тилова область, нас так називають, можемо сприяти реабілітації не лише військових, але й всього населення. Бо все населення постраждало від агресії. І тому ми говоримо не як про туризм в туризмі, а як відновлення. Прийти на таке поле, зібрати виноград, покататися на конях, подивитися на гори - все це може запропонувати Закарпаття.

Крім того, регіон працює для виходу на європейський ринок. Частина цьогорічного винограду буде перероблена на вино, що матиме географічно закріплене зазначення "Вина срібної землі". Подібні маркування мають "Гуцульська овеча бриндзя" чи французький сир "Рокфор". І це допоможе виробникам отримати преміальну ціну за свою автентичну продукцію.