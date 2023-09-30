У неділю, 1 жовтня, у День захисників в ефірі національного телемарафону вийде документальний фільм про мужність та перемогу Сил оборони у битві з росіянами на Харківщині - "Битва за Харків: 199 днів протистояння". Перша частина фільму розпочнеться о 22:15, друга - о 23:15.

В опублікованому трейлері можна побачити кадри бойових дій, відео з висоти пташиного польоту, коментарі командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова, українських бійців, які боронили місто.

Генерал Сирський опублікував анонс фільму у своєму Телеграм-каналі та написав: