1 жовтня на "Інтері" вийде документальний фільм "Битва за Харків: 199 днів протистояння" (відео) [ Редагувати ]
У неділю, 1 жовтня, у День захисників в ефірі національного телемарафону вийде документальний фільм про мужність та перемогу Сил оборони у битві з росіянами на Харківщині - "Битва за Харків: 199 днів протистояння". Перша частина фільму розпочнеться о 22:15, друга - о 23:15.
В опублікованому трейлері можна побачити кадри бойових дій, відео з висоти пташиного польоту, коментарі командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова, українських бійців, які боронили місто.
Генерал Сирський опублікував анонс фільму у своєму Телеграм-каналі та написав:
Битва за Харків. Оборона. Наступ. Великий подвиг наших воїнів
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