У Словаччині сьогодні дострокові парламентські вибори. Найбільшу підтримку там наразі мають партія Smer колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами.

У разі його перемоги Словаччина навряд чи стане на шлях другої Угорщини, але дискусія в Європейських країнах щодо війни в Україні може загостритись. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

"Насправді виборами у Словаччині починається цілий марафон виборів у Європейському Союзі. Нагадаю, наступною країною буде Польща, потім у листопаді будуть вибори у Нідерландах після дострокової відставки Марка Рютте.

І з нового року починається ще цілий каскад виборів. Італія теж готується до регіональних виборів. Тому ми зараз входимо в час можливих змін. Навряд чи вони вплинуть кардинально на європейську політичну мапу, але очевидно, в окремих країнах можуть прийти... я би не казав "симпатки кремля", аде симпатики ідеології примирення, зупинки війни, зменшення постачання зброї і більшого педалювання за те, щоб сідати за стіл переговорів.

Щодо Словаччини подивимось, який буде розклад сил, але вже зараз знаємо, що Фіцо має в певній мірі має проросійські погляди. Як і зрештою Польща представлена такою партією "Платформа", яка поки що йде на третьому місці, але також має проросійські посили.

Складно прогнозувати, але очевидно, з такими партіями, з такою владою нам доведеться спілкуватися, шукати компроміс.

Навіть якщо у Словаччині переможе Фіцо, я не думаю, що мова йде до якихось радикальних змін. Адже у Словаччині є баланс інституцій між президентом і прем'єр-міністром, які і в Польщі теж. Тому не думаю, що Словаччина стане на шлях другої Угорщини, але дискусія в Європейських країнах щодо війни в Україні може загостритись", - заявив Тарас Семенюк.