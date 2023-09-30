Російським спортсменам дозволили брати участь в Паралімпійських іграх 2024 в Парижі. Щоправда, під нейтральним прапором. Таке рішення ухвалили на Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету. З подробицями - наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Росіяни повертаються у великий спорт. Міжнародний паралімпійський комітет дозволяє їм брати участь у змаганнях, які стартують у Парижі одразу після Олімпійських ігор. Півтора року спортсмени країни-агресорки були відсторонені від змагань через війну в Україні. Також за зимовими Паралімпійськими іграми у Пекіні їм просто довелося спостерігати. Атлети приїхали до столиці Китаю, але їх усунули за день до офіційної церемонії відкриття. Тоді й говорили про можливість участі спортсменів країн-агресорів під нейтральним прапором, але кілька країн одразу пригрозили бойкотом на змаганнях. А пізніше на позачерговій генеральній асамблеї Міжнародний паралімпійський комітет офіційно відсторонив російських та білоруських спортсменів. Минув рік і питання щодо участі знову винесли на розсуд Асамблеї. Цього разу учасники проголосували проти повної заборони. Тепер росіяни та білоруси можуть змагатися під нейтральним прапором. Це рішення викликало шквал критики.

Роб Келлер, голова міжнародного руху Global Athlete:

Сьогоднішньому рішенню бракує обґрунтування та принципу. Той факт, що МПК зняв заборону, коли агресія росії на Україну лише посилилася, є суперечливим та виводить його на неправильний бік історії в цій війні... Як ми бачили в минулому, незалежно від того, чи будуть зняти прапори, гімни чи національні кольори, путін використає участь своїх спортсменів, щоб виправдати війну та жертви, які він завдав мирному народу України.

Девід Кларк, гендиректор паралімпійської збірної Великої Британії:

Ми вважаємо, що це рішення не відповідає цінностям паралімпійського руху… Ми закликаємо забезпечити, щоб окремим спортсменам, які порушили Кодекс поведінки МПК, заявляючи про свою підтримку війни, заборонили брати участь у змаганнях у Парижі 2024. Ми хочемо й далі висловлювати нашу солідарність з народом України та нашими друзями з НПК України.

Щодо участі в Олімпійських іграх у Парижі - це рішення вже за два тижні прийматиме інший орган - Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Щоправда, там наврядчи забороняти виступи росіян та білорусів. Хоча в МОК засуджують війну в Україні, та вважають, що спортсмени не мають відповідати за дії уряду. Ось позиція президента Міжнародного олімпійського комітету.

Томас Бах, президент Міжнародного олімпійського комітету:

Місія Олімпійських ігор - об'єднати весь світ у мирному змаганні. У нашому крихкому світі, де більше конфліктів, розбіжностей та воєн, нам як ніколи потрібна ця об'єднуюча сила. Олімпійські ігри повинні будувати мости. Олімпійські ігри не повинні зводити стіни.

Тож найімовірніше, атлети країн-агресорів допустять до олімпійських змагань теж у нейтральному статусі, без прапора та гімну. Щоправда, тільки тих, хто не має жодного відношення до армії та не підтримує війну публічно. Це, до речі, значно зменшує кількість потенційних учасників, бо чимала кількість спортсменів мають військове звання. А також ані росія, ані Білорусь вже точно не зможуть змагатися в командних видах спорту як то футбол чи баскетбол. Бо в МОК вирішили не надсилати цим країнам запрошення на Олімпіаду. Російським спортсменам вже не звикати до нейтрального статусу на міжнародних змаганнях. На трьох попередніх Олімпійських іграх вони не могли виступити під російським прапором через величезний допінговий скандал.