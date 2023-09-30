Марія впевнена, якщо більше людей боротимуться за збереження лісів, то лисих гір в Карпатах ставатиме менше!

Наша наступна історія про екозахисницю Марію Хмиз. Жінка вже понад двадцять років самотужки намагається уберегти Карпати від вирубки. Чи один в полі воїн? І чи вдається жінці достукатися до влади та лісників? Жанна Дутчак розкаже.

Ліси - рубають! Карпати - лисіють! І не зупиняє браконьєрів навіть війна.

Санітарні, доглядові, вибіркові рубки - назви різні, а результат один.

Як наслідок - зсуви грунту та розливи річок.

Як врятувати гори?

Чи здатна одна людина зупинити знищення лісу? Може! Переконана пані Марія. Вона родом із Закарпаття. Але останні тридцять років живе закордоном. Виїхала ще на початку дев'яностих разом із чоловіком-американцем. Нині живе на дві країни - Арабські Емірати та Швейцарію. Та підтримує тісні зв'язки й з батьківщиною. Каже: тут - родина, а ще ділянка землі в горах поблизу Верховини.

Марія Хмиз, емігрантка:

Кожен рік на два-три місяці ми приїжджаємо сім'єю.

Та за останні десять років гори почали стрімко лисіти, розповідає Марія. Карпати вирубують гігантськими площами. Нещодавно жінка отримала звістку з України про чергову вирубку неподалік їхнього господарства.

Я попросила зробити фотографії, і коли я побачила фотографії, то я жахнулася. І я зрозуміла, що треба їхати.

Поїхала на Верховину і наша знімальна група.

Перед нами як на долоні одна із вершин українських Карпат - гора Біла кобила. Звідси дуже добре проглядаються наслідки вирубок. Пані Марія розповідає: боротьбу із ними веде ще з 2010.

Марія Хмиз, емігрантка:

Я зайшла в ліс і побачила, що там почалася рубка. Я сказала: давайте я викуплю цей ліс. Але вони не згодилися. Потім я вже дізналась чому. Бо виписується двісті-триста кубів, а в наявності вирізається значно більше.

Не минуло і двох років як почали рубати вже на іншій горі.

Марія Хмиз, емігрантка:

Тоді я вже була навчена досвідом, і я визвала юристів. І ми приїхали, зустрілися. Приїхала держекологія, і ми зустрілися там. Вони перестали різати.

Перестають в одному місці, та починають в іншому.

У 2018 "поголили" цілу гору. Ось відео з тих років, яке відзняли місцеві жителі. Марія просить змінити їхні голоси, аби не наражати на небезпеку.

Тут десь близько 150 пеньків. Я обійшов. І ні одного клейма немає, ні одного.

Марія Хмиз, емігрантка:

Цей ліс належить районному лісгоспу, і вони рубали. Ми написали офіційну скаргу, і ми зупинили тоді. Знову вони все перестали, і за ніч вони звідти вийшли.

Теперішню вирубку проводить вже не районний лісгосп, а державний, каже жінка. Вирушаємо в ліс, аби на власні очі побачити масштаби.

Стрімкий спуск позаду. Ми на місці.

Боже, яке жахіття. Я перший раз сюди прийшла, я навіть не уявляла, що таке може бути. Дивіться, що зробилося. Ці всі зсуви підуть вниз.

Зсуви вже помітно неозброєним оком. Марія переконана: рубати тут не можна, адже ця ділянка знаходиться на висоті більше тисячі метрів.

Знищено не лише ліс, але і тутешню річку. Її руслом вивозили звідси деревину, хоча законом це заборонено.

Скільки зрубали, на яких підставах? За відповідями йдемо в державний лісгосп.

Головний лісничий підтверджує: вирубка їхня. І повністю законна. Як доказ демонструє документи - лісорубні квитки на площу менше гектара.

Вибіркові рубки вони проводять лише у змішаних лісах. А там суцільні смереки, отже і вирубка суцільна. Спиляним деревам було по 120 років.

Там хворих насаджень немає, щоб ми рубали якісь вибіркові. Одну ділянку зрубали. Ділянка почищена, готова до посадки.

Загалом цьогоріч лісгосп планує зрубати майже тридцять дві тисячі кубометрів деревини. Та за словами лісничого, для їхнього підприємства це не багато. У попередні роки рубали вдвічі більше. Зменшили площі після того, як ввели мораторій на рубки дерев, що ростуть вище тисячі ста метрів. А після скарг пані Марії працівники лісгоспу виїжджали на місце вирубки, аби перевірили на якій висоті та знаходиться. Каже: все в межах норми.

Михайло Петриянчук, головний лісничий філії "Верховинське лісове господарство" ДСГП "Ліси України":

Були представники, були прилади, і ми перевіряли. Ділянка знаходиться на висоті 917 метрів, тобто можна рубати.

Перебуваючи ще у Швейцарії, Марія написала звернення в Держекоінспекцію з проханням перевірити законність цієї вирубки. Відповідь - шокувала. Каже: інспектори повідомили, що на період воєнного стану жодні планові чи позапланові заходи державного нагляду в лісгоспах вони не проводять.

Марія Хмиз, емігрантка:

Як не перевіряють? Чому не перевіряють? Це зона не у воєнному стані, сюди можна приїхати подивитися.

Тож пані Марія вирішила йти далі. Звернулася в Міністерство захисту довкілля, аби там прийняли рішення на проведення позапланової перевірки роботи державного лісгоспу у Верховині.

Марія Хмиз, емігрантка:

Коли я показую фотографії своїм друзям у Швейцарії, то всі вони думають, що це Швейцарія. Я хотіла б допомогти зберегти це.

Марія впевнена, якщо більше людей боротимуться за збереження лісів, то лисих гір в Карпатах ставатиме менше!