З 1 жовтня водіїв чекає важлива зміна [ Редагувати ]
З 1 жовтня по 1 травня водіям треба вмикати денні ходові вогні поза населеними пунктами. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України.
Нагадуємо, що найближчі 7 місяців водії поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні. Якщо вони відсутні у конструкції транспортного засобу - вмикайте ближнє світло фар. Увімкнені фари роблять вас помітнішими на дорогах.
У холодну пору року - з 1 жовтня по 1 травня - на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
Це правило діє цілодобово, тобто і в світлий час доби. Невиконання цієї норми (вона з’явилася у ПДР у 2013 році) може обернутися додатковими хвилинами неприємного спілкування з копами на дорогах.
"Наступає період дощів, туманів і снігопадів, через що часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще це зменшує ризики потрапляння в ДТП", - повідомляє Патрульна поліція Києва.
Відповідно до пункту 1.10 ПДР денні ходові вогні - зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби.
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