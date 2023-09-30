Німецькі танки Leopard пройшли випробування на фронті: їх особливості [ Редагувати ]
Німецькі танки "Леопард" після прибуття в Україну вже пройшли випробування на полі бою. Екіпажі українських танкістів розповідають про особливості машин. Як хлопці справляються з німецькою бронею - бачили наші колеги з Військового телебачення.
Німецький "Леопард" рве під собою землю. Ним керують українські танкісти!
Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:
Блискуча маневреність та висока ефективність - саме так українські екіпажі описують танки "Леопард" 1А5. І як показує практика на полі бою саме ці танки дають суттєву перевагу.
Це остання модифікація танку від 1987-го року. Попри свій вік, на полі бою машина здатна дати гідну відсіч противнику!
Віталій, командир танкового взводу:
Це комплексна машина, яка поєднує англійську дотошність та німецьку педантичність у плані виробу. Тут стоїть аналог англійської гармати Л7, яку ставили на танк "Чифтен". Ця гармата досі не втратила актуальності, вона досі використовується у багатьох країнах як система враження для ворожої техніки.
Україна довго чекала на поставку "Леопардів". А коли броньовані звірі приїхали до нас, вони досить швидко пройшли бойове хрещення. Екіпаж німецьких танків - чотири людини. Є заряджаючий, від якого на Заході не збираються відмовлятися навіть у найсучасніших версіях танків "Abrams".
Сергій, заряджаючий танку:
Навідник крутить башню. Сюди подаються снаряди, воно відкривається. Я їх приймаю і складаю спочатку в стінку. Сюди влазить 39 снарядів. Якщо придивиться, то тут є місце ще для трьох снарядів. Загальна сума - 55 снарядів.
Військові кажуть: "Леопард" оснащений надзвичайно точною гарматою!
Віталій, командир танкового взводу:
Точність фантастична просто. Десь на 5-6 км я можу потрапити в коло 1 метр, можете собі уявити. Жодна сучасна машина собі цього дозволити не може. Хіба що британський "Челенджер", тому що в нього стоїть теж нарізна гармата калібру 120. Тут 105.
Підкаліберні, кумулятивні, осколково-фугасні й звичайна картеч - це боєприпаси, якими стріляє "Леопард" 1А5.
Олексій, навідник танку:
Сьогодні ми стріляли картечним боєприпасом, середня дальність для враження піхоти - це 800-1200 метрів.
Бійці стверджують: танки радянського зразка суттєво поступаються у влучності "Леопардам". Управління вогнем у німецьких машинах - комп'ютеризоване!
Віталій, командир танкового взводу:
Можу порівняти Т-55, Т-62, Т-64, Т-70, Т-72 і навіть Т-90. Вони цим не можуть похвалитися. У них немає такої дальності. Вони - максимум 2,5 тисячі метрів. Ця машина може на 4 км і навіть більше стріляти. Дуже точно!
"Леопард" 1А5 здатен швидко рухатися вперед і назад. Це суттєва перевага на полі бою, адже після здійснення пострілів по цілях, машина залишає позицію ще до того, як противник відкриє вогонь у відповідь!
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