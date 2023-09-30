Один із головних шахраїв Німеччини допомагав росії шпигувати за Британією. Колишнього директора платіжної компанії Wirecard Яна Марсалека підозрюють у фінансуванні та керівництві російської агентури. Слідство вважає, що він курував шпигунів, які за завданням російської розвідки, стежили за людьми, яких переслідує москва.

Про шпигунську історію та загадкового куратора - розкаже Світлана Чернецька.

Ця шпигунська історія триває з лютого. Коли Скотленд-Ярд арештував п'ятьох громадян Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь москви. Тепер, коли справа дійшла до суду, виринають нові деталі.

Отже, на лаві підсудних Бізер Джамбазов, Іван Стоянов, Катрін Іванова, Ваня Габерова та Орлін Русєв, його вважають керівником цього британського осередку. За матеріалами суду, в обов'язки цих агентів входило стеження за людьми, яких переслідувала російська влада, планування викрадень та вбивств. Слідство вважає, що завдання та зарплату болгари отримували від одіозного персонажа - австрійця Яна Марсалека. Це чоловік, який присвоїв мільйони євро і причетний до найбільшої фінансової афери в історії Німеччини. Марсалек був операційним директором компанії Wirecard, яка збанкрутіла, бо приписала собі неіснуючі 2 млрд євро. Вже тоді особа Яна Марсалека викликала багато запитань у німецьких чиновників.

Даніял Баяз, міністр фінансів землі Баден-Вюртемберг (Німеччина):

У мене таке враження, що ми бачимо лиш верхівку айсберга. Бо це не просто фінансовий скандал, а скандал з участю різноманітних спецслужб. Ми знаємо про якісь австрійські зв'язки, якісь російські зв'язки. А ще зв'язки з лівійськими секретними службами. Він також нібито мав формулу "новичка", це дуже заплутана історія.

Рецептом хімічної зброї "новачок" Марсалек хвалився на зустрічі із лондонськими фінансистами. А ще розповідав як на запрошення російських вояків побував у сирійській Пальмірі, де навіть стріляв із Калашникова. Його платіжна компанія Wirecard не гребувала обробляти сумнівні платежі від нелегальних казино, порносайтів та російських приватних військових компаній. Зокрема, відмивала гроші засновника "Вагнера" Пригожина. Бізнесмен мав контакти у найвищих ешелонах влади по всій Європі, тож міг бути дуже корисним розвідці рф. Сам Марсалек не збирається проливати світло на свої махінації. Коли поліції стало відомо про його фінансову аферу, він заліг на дно.

Бенедікт Кеммел, старший редактор новин Блумберг:

Він може бути в росії, він може бути в Азії, він може бути на якомусь безлюдному острові, ніхто насправді не знає. Він у списку найбільш розшукуваних злочинців Інтерполу, але поки що ніхто не зміг його вистежити.

Російські журналісти-розслідувачі запевняють, що Марсалек переховується в передмісті москви. Будучи топменеджером Wirecard до рф він прилітав разів 60, і зачасту це були одноденні поїздки. Найімовірніше, для звіту перед російськими спецслужбами та для передачі готівки.