В Україні, і зокрема на Львівщині, стрімко зростає захворюваність на коронавірус, однак взагалі немає грипу. При цьому важкої форми перебігу COVID-19 наразі не спостерігається взагалі. Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини" розповіла лікар-інфекціоніст, директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

"Важко сказати у відсотках, але ми щотижнево відслідковуємо кількість хворих ,яка звертається по медичну допомогу, з ознаками застуди або запалення легень пневмонії, і в них лабораторно підтверджується діагноз COVID-19. Зокрема на Львівщині за останній тиждень ми зареєстрували таких хворих 288. Тиждень переди тим було 188, тиждень перед тим - 72. Це при тому, що ми бачимо, що кількість хворих стрімко зростає.

У той же час вірусів грипу і парагрипу взагалі не було виявлено. Поодинокі випадки виявляють в якості моніторингу аденовірусної інфекції, реовірусної інфекції. Тому можна сказати, що на сьогоднішній день серед хворих в яких викликається коронавірусом хвороба, яка проявляється ознаками застуди, можна сказати домінуючою...

Важкої форми перебігу хвороби наразі ми не спостерігаємо взагалі, люди переносять захворювання легко, як звичайну застуду. Зрозуміло, що і настороженість людей менша. Тому тенденцію до зростання ми бачимо, але сказати, яка саме кількість людей на даний момент хвора, ми не можемо...

Враховуючи зростання числа хворих, а основне поява інформації про те, що з'явився новий штам COVID-19 "пірола", якого ще немає в Україні, але який вже циркулює в багатьох країнах, я бачу тенденцію до збільшення вакцинованих зростає. Зокрема на Львівщині свою долю вакцини проти COVID-19 отримали більше тисячі людей", - розповіла Наталія Тімко-Іванченко.

Нагадаємо, в середині вересня у світі виявили новий більш заразний варіант COVID-19 - штам "пірола".