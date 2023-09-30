У Києві відбувся Форум щодо документування злочинів наруги [ Редагувати ]
Про таке люди зазвичай говорити стидаються і воліють мовчати. Та насправді про це треба кричати й звертатися до усіх міжнародних інстанцій, щоб притягнути російських військових за злочини сексуального характеру, вчинені під час війни.
У столиці пройшов Форум взаємодії влади, омбудсменів і міжнародних експертів щодо підвищення обізнаності в реагуванні та документуванні злочинів наруги. Ярина Марків розкаже докладніше.
Ярина Марків, кореспондентка:
235 фактів сексуального насильства вчинили російські військові над українцями під час повномасштабної війни. І це тільки офіційна статистика. Вік постраждалих від 4-х до 82 років. І спонукати потерпілих говорити - це головна задача для слідчих, щоби задокументувати злочини росіян і щоб ті понесли покарання, каже уповноважений верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини:
Ми захищаємо права постраждалих осіб. Я завжди наголошую, що цифри насправді набагато більші. Ми працюємо над тим, щоб людина нам довіряла. І повідомляла про факти СНПК. Я вам розкажу про 1 випадок, який відомий, який зафіксований - всього 2 військовослужбовців російської федерації - 28 років і 31 рік - вчинили 13 березня 2022 року насильство стосовно 12 осіб. Згвалтували 3 жінок, одна з них була вагітна.
Наразі над документуванням і протидією воєнних злочинів росіян, які стосуються сексуального насильства, працює спільна робоча група прокурорів слідчих міжнародних експертів психологів. Зокрема, в Україні функціонує відповідний Центр допомоги врятованим та постраждалим від сексуального насилля під час війни.
Ніна Ломпарт, координаторка ЦДВ у UNFPA:
Ми виявляємо та ідентифікуємо постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною, і власне уже цим особам надається комплексна допомога - це психологічна допомога, юридична допомога, соціальна допомога та медична допомога через перенаправлення.
Загалом таких центрів допомоги в Україні - 11. І їх не вистачає. Тому міжнародні колеги пропонують свою допомогу.
Сергій Ніжинський, голова ГО "UA EXPERTS", громадський радник Віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України:
Ця сенситивна тема як сексуальні злочини під час війни не завжди розкрита навіть самими правозахисниками-дипломатами. Тому ми намагаємось розвантажити їх, створюючи центр допомоги за кордоном. І зараз якраз іде переговорний процес з нашими чеськими колегами щодо створення такого центру в Празі.
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