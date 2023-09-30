У Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці

У Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту. Інцидент стався під час ремонтних робіт.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

У соцмережах публікують фото наслідків обвалу. Інформація про постраждалих не надходила, влада міста також поки що не коментувала подію.

Також місцеві Telegram-канали показали фото до та після падіння прольотів. Наразі достеменно не відомо, що саме стало причиною обвалу.