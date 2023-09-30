"Будуємо арсенал вільного світу разом" - під таким гаслом в Україні пройшов перший форум оборонних індустрій. Десятки країн, сотні компаній-виробників військової техніки шукали спільні шляхи для перемоги України над росією за допомогою сучасної зброї, яку б виготовляли саме в Україні.

Яких домовленостей досягли? З форуму повернувся мій колега Даніїл Снісар.

Форум оборонних індустрій, хоча й проводиться вперше, втім, викликав значний інтерес серед партнерів України. 31 одна країна світу - це 252 компанії з Європи, Америки, Азії й навіть Австралії - обговорювали спільні ідеї щодо співпраці з Україною в оборонному секторі. Форум розпочався з виступу Президента Володимира Зеленського. У своїй промові глава держави розповів про нещодавно досягнуті між США та Україною домовленості про спільне виробництво зброї.

Володимир Зеленський, Президент України:

Саме це є одним з основних результатів моїх переговорів із Президентом Байденом у Вашингтоні та чітким сигналом усім у світі, що українській силі не просто варто довіряти, а що з нашою силою, силою нашої держави готові об'єднувати свій потенціал найсильніші у світі.

Темі співпраці України та Сполучених Штатів приділили значну частину форуму. Адже США на сьогодні, зокрема американські компанії, які займаються виробництвом зброї, у переліку основних партнерів України, за кількістю переданої нам техніки.

Сем Денеке, віцепрезидент з ведення бізнесу підрозділу наземного озброєння та протиповітряного захисту "Raytheon":

В Україні є багато наших оборонних систем. Це засоби ППО "Петріот", "Насамс", ПЗРК "Стінгер", "Джавелін", а також багато інфраструктури командного управління та розвідки. В центрі уваги сьогоднішнього форуму - представлення теми про нашу співпрацю. Це важливо, що уряди США та України дійшли згоди у співпраці та щодо того, що ми можемо передати Україні, чим можемо поділитися. Це дуже важливо, як для першого кроку співробітництва.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Домовленість про те, що найближчим часом почнуться перемовини, зустрічі спеціалістів з обох сторін для того, щоб визначити дорожню карту - як ми будемо співпрацювати з партнерами щодо локалізації виробництва саме в Україні.

На форумі низку угод український уряд також уклав з французькими компаніями. У Міноборони Франції заявили про "мобілізацію французького промислового ноу-хау на підтримку Києва". Сторони підписали контракти та меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловцями.

Ніколя Шамуссі, генеральний директор "Nexter Group", віцепрезидент французької асоціації оборонної промисловості:

Ми вже постачаємо в Україну артустановки "Цезар", БТРи, боєприпаси. Працюємо у близькій співпраці з українськими партнерами. Щодо виробництва "Цезарів" саме в Україні. Перший крок ми вже зробили - це навчили ваших інженерів ремонтувати їх тут, в Україні. В майбутньому ми розглянемо можливість виробляти їх на території вашої країни.

Герман Сметанін, генеральний директор Укроборонпрому:

Ці угоди дозволять нам поглибити співпрацю з французьким оборонним сектором. Що дозволить нашим воїнам отримувати більше озброєння і більше сучасної техніки. Ми співпрацюємо у напрямку модернізації, розроблення, виробництва. Будуємо той стратегічний напрямок, який нам дозволить у майбутньому забезпечити нашу армію виробництвом найсучаснішої зброї, яка потрібна нашій армії.

Йдеться про виробництво в Україні - усіх типів озброєння за стандартами НАТО. І не лише на час війни. А й після нашої перемоги.

Рустем Умєров, міністр оборони України:

Наша візія - це розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг, це я про ОПК. Наша місія - це виробляти ці мілітарні продукти й послуги, які будуть високої якості, які ми можемо масштабувати, закривати всі потреби зараз в Україні. І далі вже після закінчення війни - це експортувати

Мартін Склена, міністр оборони Словаччини:

Що ми бачимо, особливо, засвоївши урок війни, яка триває в Україні, так це помилкове відчуття безпеки, яке є в Європі. Тепер це не так. Ми маємо робити більше для безпеки та оборони, маємо більше інвестувати у захист та військові сили. Це вимога, яка йде від країн. І не лише від України, яка воює. Ми засвоїли урок щодо необхідності поповнення запасів та модуляції обладнання в НАТО та країнах ЄС. І ми маємо бути впевнені, що наші потужності промисловостей до цього готові. І зараз ми працюємо над тим, щоб пришвидшити цей процес.

І щодо видатків на воєнні програми. На форумі президент Володимир Зеленський анонсував створення оборонного фонду, з якого фінансуватимуться нові об'єкти та програми, необхідні для оборони. Одне з джерел, яким його наповнюватимуть - кошти від продажу конфіскованих російських активів.