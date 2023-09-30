Погода в Україні на 1 жовтня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
Погода в Україні завтра, 1 жовтня, буде теплою. Проте місцями очікуються дощі та шквальні пориви вітру.
Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Опади очікуються у Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Київській та Сумській областях.
На решті території буде сухо, опадів не прогнозується. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. У західних областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі буде у межах +9 +14 градусів, на узбережжі морів та у Криму до +20.
Вдень на заході та півночі України стовпчики термометрів покажуть +16 +21, на решті території +22 +27 градусів.У столиці завтра теж хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі у Києві буде +12 +14 градусів, а вдень близько +20.
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